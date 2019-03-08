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Bıçakla adam yaraladı, zafer işareti yapıp 'Yakışıklı çek' dedi

KARAMAN'da, daha önceden aralarında husumet bulunan Zeynel Uğuz'u (50) eşinin gözü önünde bıçaklayarak, yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden Emir A.,  adliyeye sevk ediledikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın...

Bıçakla adam yaraladı, zafer işareti yapıp 'Yakışıklı çek' dedi
KARAMAN'da, daha önceden aralarında husumet bulunan Zeynel Uğuz'u (50) eşinin gözü önünde bıçaklayarak, yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden Emir A.,  adliyeye sevk ediledikleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına zafer işareti yapıp, "Yakışıklı çek" dedi.
Olay, 6 Mart  Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki telefon bayinde meydana geldi. Zeynel Uğuz, eşi Emine Uğuz ile birlikte telefon bayine gelip, satın almak için telefon bakmaya başladı. Ancak burada daha önceden aralarından husumet bulunan Emir A., Emrah D. ve Mehmet Ali K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emir A. ve Mehmet Ali K., Zeynel Uğuz'a bıçakla saldırdı. Eşinin gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, yaralanan Uğuz, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeynel Uğuz tedavi altına alınırken, kaçan 3 saldırgan polis tarafından yakalandı. 
Şüpheliler, bugün 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emir K., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına zafer işareti yapıp, "Yakışıklı çek" derken, Mehmet Ali K. de ''Yakışıklı ve güzel olan resimleri koy'' diye seslendi.

​FOTOĞRAFLI

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