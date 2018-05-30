Bıçak taşıma yasağı verilen sanık: Ekmeği ne ile keseceğim?

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, tartıştığı yengesini av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanık Cemal Çöp (50), mahkeme tarafından kendisine 'silah ve bıçak taşıma yasağı' verilmesine tepki gösterip, "Ekmeği ne ile keseceğim?" dedi.

Olay, 3 Nisan 2017 tarihinde, merkeze bağlı Darıbükü köyünde meydana geldi. Bedensel engelli Cemal Çöp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Hikmet Çöp'ü av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Hikmet Çöp, hastanede tedaviye alınırken, Cemal Çöp ise gözaltına alındı. Çöp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Cemal Çöp ile avukatı katıldı. Çöp, duruşmadaki savunmasında, "Ben cezaevinde yatamıyorum. Sakatlık derecem yüksek. Bir daha da bir şey yapmayacağıma söz veriyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Bu cezayı, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 12 yıla indiren heyet, sanık için 'iyi hal' indirimi uygulayıp, 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra tutuklu sanık Cemal Çöp'ün tahliyesine karar verirken, 'ateşli silah ve kesici alet taşıma yasağı' verdi. Yasak kararına itiraz eden Çöp, "Ekmeği ne il keseceğim? Köy yerinde ufak çakı taşırım" diye konuştu. Mahkeme başkanının "Taşırsan tutuklanırsın" diye karşılık verdiği Cemal Çöp, "Tamam, üzerimde gezdirmem" dedi.



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