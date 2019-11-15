banner314

banner325

Son Dakika

Bıçak parası alan profesörün yargılanmasına başlandı

ERZURUM'da hastalarından bıçak parası aldığı iddiasıyla 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı eski öğretim...

GÜVENLİK 15.11.2019, 11:09
Bıçak parası alan profesörün yargılanmasına başlandı
ERZURUM'da hastalarından bıçak parası aldığı iddiasıyla 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Önder T.'nin yargılanmasına başlandı. 50 yıla kadar hapsi istenen Önder T.'nin ameliyat ettiği hastalardan E.S.'nin babası R.S., "Kızımın ameliyatından 1 ay sonra doktoru telefonla aradım. 'Parayı iade edin. Böyle bir hakkınız yok' dedim. Bana 'Biz sizden para almadık' şeklinde cevap verince,  dolandırıldığımızı anladım ve şikâyetçi oldum" dedi. 
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan R.S., 27 Nisan 2017'de Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Prof. Dr. Önder T.'nin kızı E.S.'nin burun eti operasyonu için kendilerinden ameliyat parası aldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.  Savcılık yetkisizlik kararı ile soruşturma dosyasını Erzurum'a gönderdi. Önder T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Önder T. tarafından ameliyat edilen hastalar tek tek dinlendi. Hastalar, yasal bir ücret olduğunu düşünerek ameliyatları için 4 bin TL verdiklerini ifade etti. Yine soruşturma kapsamında E.S.'ye yapılan ameliyatının ücretsiz olan septoplasti niteliğinde olduğu, Atatürk Üniversitesi kayıtlarında bu hasta için düzenlenmiş 15,50 TL tutarında bir makbuzdan başka bir makbuz bulunmadığı belirlendi. Hastalardan N.K.'nın ameliyatının ise ücretli 'rinoplasti' niteliğinde olduğu, vezneye bin 300 TL para yatırılması gerektiği ancak doktor Önder T.'nin kodu farklı girerek, ameliyatı ücretsiz olarak gösterdiği tespit edildi. Önder T.'nin böylelikle hem haksız ameliyat parası aldığı hem de kurumu zarara uğrattığı rapor edildi.
6 AY TUTUKLU KALDI
Başka hastalardan da benzer şekilde ameliyat parası aldığı saptanan Önder T., 25 Nisan 2018 günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. İfadesine başvurulan Bazı hastaların ameliyat paralarını verdiklerini iddia ettiği Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı tahakkuk servisinde çalışan H.D. hakkında da soruşturma başlatıldı. Önder T., 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden salıverilirken soruşturma sonunda Önder T. ve H.D. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
50 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Önder T.'nin 7 mağdura karşı 'icbar ve ikna suretiyle irtikâp' suçundan toplam 23,5 yıldan 45 yıla kadar, 'mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununun 13/1 maddesi uyarınca da 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi ve 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar para cezasına çarptırılması talep edildi. H.D.'nin ise 3 hastaya karşı 'ikna suretiyle irtikâp' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.
YARGILAMA BAŞLANDI
Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Önder T., duruşmaya katılmazken, diğer tutuksuz sanık H.D., avukatlar ve mağdurlar hazır bulundu. İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Önder T.'nin ifadesinin talimat yoluyla alındığı bildirilen duruşmada H.D. suçlamaları kabul etmedi. Tahakkuk memuru olduğu için hastanın giriş ve çıkış işlemlerini yaptığını belirten H.D., hiçbir hastadan para almadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan H.D., kamu zararını gidermek istediğini söyledi. 
Kızı ile birlikte duruşmaya katılan R.S. ise Önder T.'den şikayetçi oldu. 2016 yılında kızı E.S.'nin ameliyat edildiğini anlatan R.S., "Doktor 4 bin lirayı odasındaki dolaba koydu. Makbuz isteyince 'veremiyoruz' dedi. Ertesi günü kızım ameliyat oldu. Kızımın ameliyattan çıkarılmasından sonra özel oda istedim. Orada çalışan kişi özel oda veremeyeceklerini söyledi. 'Dört bin lira verdik, özel oda verin bari' deyince, görevli, 'Öyle bir ücret burada alınmaz. Kimsenin böyle bir ücret almaya hakkı yok' dedi. Ameliyattan 1 ay sonra doktoru telefonla aradım. 'Parayı iade edin. Böyle bir hakkınız yok' dedim. O da 'Biz sizden para almadık' şeklinde cevap verdi, böylelikle dolandırıldığımızı anladım ve şikayetçi oldum. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" diye konuştu.
Yeğeninin doğuştan dudak damak yarığı hastası olduğunu, bu nedenle Önder T.'ye başvurduklarını belirten M.G. de şunları şöyledi:
"Doktor çocuğun ameliyat olması gerektiğini ve 1500-2000 TL para gerektiğini söyledi. Biz bu parayı duyunca ödemeye karar vermiştik. Gazi olduğum için durumu dernek başkanına söyledim. Rektörle görüşüp, belki bu ücretin bir kısmı ödenmeden ameliyat yapılabilir mi diye düşündük. Bu hususu doktora söyleyince bağırıp, çağırmaya başladı. Bundan sonraki süreçlerde her seferinde çocuğun kanının istenilen seviyede olmadığı gibi bahaneler uydurup, ameliyatı yapmadı. Başka doktorlara sorunca kan seviyelerinin uygun olduğunu öğrendik. Başka bir doktora ameliyatı yaptırdık." 
Önder T.'nin avukatı ise 2016 ve 2017 yılları arasında 3582 adet ameliyat yapıldığını, bu kişilerden sadece 11 kişinin şikayetçi olduğunu, müvekkilin profesör olması nedeniyle yapmış olduğu estetik ameliyatlarda yasal olarak para alma hakkı bulunduğunu savundu. Duruşma ertelendi.

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:45
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6