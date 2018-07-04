Beyza, aynı kazada ölen dayılarının yanına defnedildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta Necmettin (38) ve kardeşi Ali Çiçek'in yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Beyza Değirmenci (14), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beyza, aynı kazada ölen dayıları Necmettin ve Ali Çiçek'in yanına defnedildi.

2 Temmuz'da Göksun-Kahramanmaraş karayolunda giden Necmettin Çiçek yönetimindeki 46 NN 011 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Necmettin Çiçek ile kardeşi Ali Çiçek hayatını kaybederken, kız kardeşi Selver Değirmenci (33) ve yeğenleri Secem Su (9) ile Beyza Değirmenci yaralandı. Aracın hız kadranının 160'ta takılı kaldığı kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Beyza Değirmenci, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Necmettin ve Ali Çiçek'in acısını atlatamadan küçük Beyza'nın ölüm haberini alan yakınları, hastanedeki işlemlerinin ardından cenazeyi alarak Göksun'un Ericek Mahallesi'ne götürdü. Beyza Değirmenci, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada ölen dayıları Necmettin ve Ali Çiçek'in yanına defnedildi.

Selver Değirmeci ile Secem Su Değirmenci'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



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