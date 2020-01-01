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Beytüşşebap'ta yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Beytüşşebap'tan,...
GÜVENLİK 01.01.2020, 15:33
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Beytüşşebap'tan, Şırnak merkeze yolcu taşıyan Erman Argan yönetimindeki 21 BG 731 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Savaş Arağan ve Kader Bal, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Beytüşşebap'tan, Şırnak merkeze yolcu taşıyan Erman Argan yönetimindeki 21 BG 731 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Savaş Arağan ve Kader Bal, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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