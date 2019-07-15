Beytüşşebap'ta işçileri taşıyan aracın geçişinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı (3) - yeniden

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'nda yol yapımında çalışan işçileri taşıyan araca, PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Saldırıda, Suriyeli Valid Youssef hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.Kato Dağı'nda bu sabah, Kerkük ile Movarsis askeri üs bölgeleri arasındaki yol yapımında çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, araçta bulunan işçilerden Yaşar Çetin ve Ferhat Encü ile Suriyeli Valid Youssef yaralandı. Yaralı işçiler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Valid Youssef, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Youssef'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, tedavileri süren yaralılardan Yaşar Çetin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Patlamanın ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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