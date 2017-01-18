Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı. Güntepe’nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi.



Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi.



Gözaltına alınmasıyla bugün gündeme gelen Kadir Güntepe, sosyal medya kullanıcılarının tanıdığı bir isim. Özellikle Beytüşşebap kaymakamlığı döneminde attığı tweetler ile gündeme gelen ve tartışma yaratan Kadir Güntepe’nin takipçi sayısı da hızla artmıştı.



110 binden fazla bir takipçi sayısına sahip olan kadir Güntepe’nin takipçi sayısı, gözaltına alınmasının ardından hızla azalmaya başladı.



Güntepe’nin takipçi sayısı kısa süre içinde önce 109 bine sonrasında 107 binlere düştü.



5 KAYMAKAM HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kaymakam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantısı tespit edilen kaymakamlar A.Y., A.Z.F., H.B., H.E. ve U.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.



Öte yandan kaymakamların imamı M.G. ile eşi aynı zamanda kadın kaymakamların ve kaymakam eşlerinin imamı N.G. isimli şahıslar hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı" ifadelerine yer verildi.