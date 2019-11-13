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Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yapılan silah operasyonyonunda 10 tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı...
GÜVENLİK 13.11.2019, 17:06
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yapılan silah operasyonyonunda 10 tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine H.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 8'i kurusıkıdan dönüştürülen 10 tabanca ile 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun sürüyor.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine H.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 8'i kurusıkıdan dönüştürülen 10 tabanca ile 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun sürüyor.
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