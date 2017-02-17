Beyoğlu ve Şişli'de özel harekat polisi destekli uyuşturucu operasyonu

Zeki GÜNAL-Özgür EREN/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ve Şişli'de saat 14.00 sıralarında 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopteri havadan destek verdi. "Eros" adlı narkotik köpek ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise torbalanmış şekilde uyuşturucu madde bulundu. Polisin operasyonu ile çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda evlerdeki aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve gözaltına alınan kişiler polis merkezine götürüldü.

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