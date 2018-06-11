Beyoğlu'ndaki bir otelde korkutan yangın

BEYOĞLU'nda sabah saatlerinde otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelin birinci katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Kasımpaşa Bahriye Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

