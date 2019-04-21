Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda seyir halindeyken çarpışan biri lüks iki araç, savrularak yol kenarındaki otomobile vurdu. Kazada, iki kişi yaralandı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan yönünden Kasımpaşa yönüne ilerleyen 34 BUF 040 plakalı minibüs sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zeyter, aksi istikamete dönmek için kavşağa girdi. Yolu kontrol etmeden kavşaktan çıkan Zeyter, bu sırada, Çağlayan yönüne ilerleyen Onur Yavuz'un kullandığı 34 YOY 90 plakalı lüks cipe yandan çarptı. Kazanın ardından kontrolden çıkarak savrulan iki araç, Hasan İskender'in temizlemek için yol kenarına park ettiği otomobiline çarptı. Kazada, aracının dışında temizlik yapan Hasan İskender (43) ile minibüs sürücüsü Ahmet Zeyter yaralandı.

Ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

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