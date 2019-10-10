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Beyoğlu'nda yıkılan metruk binanın enkazı kaldırılıyor
BEYOĞLU'nda sabaha karşı bir bölümü yıkılan tek katlı metruk binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Beyoğlu Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan...
GÜVENLİK 10.10.2019, 12:45
BEYOĞLU'nda sabaha karşı bir bölümü yıkılan tek katlı metruk binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
Beyoğlu Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı metruk binada çökme meydana gelmiş ve bir kısmı sabaha karşı yıkılmıştı. Olayın ardından Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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