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Beyoğlu'nda polis operasyonunda hareketli anlar: 10 gözaltı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, polisin, narkotik madde satışı ve fuhuşa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ayrıca...

Beyoğlu'nda polis operasyonunda hareketli anlar: 10 gözaltı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, polisin, narkotik madde satışı ve fuhuşa yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ayrıca bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bir süre önce yapılan bir ihbarı değerlendiren, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi'ndeki iki ayrı adresi yakın takibe aldı. Söz konusu adreslerde fiziki takipte de bulunan polis, saat 17.30'da, eş zamanlı operasyon başlattı.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasal Sokak üzerindeki 5 katlı bir binaya baskın düzenledi. Binadaki dairelerin zillerine basan polis, içeriden açan olmayınca, koçbaşı yardımıyla demir kapıları kırarak içeri girdi. Baskında, iki ayrı dairede, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonun ardından, fuhuş yaptıkları iddia edilen iki erkek, burada çalışan 5 kadın ve kadınları pazarladığı iddia edilen O. A. gözaltına alındı. O. A. gözaltı aracına götürülürken "Beni niye alıyorsunuz. Ben Rus muyum" dedi.
Diğer adreste yapılan baskında ise iki kişi gözaltına alınırken, bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

(FOTOĞRAF-MD)

 

 

 

 

 

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