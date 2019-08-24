Beyoğlu'nda, izolasyon çalışması yapılan çatıda yangın

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, 5 katlı binanın çatı katında, izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Sütlüce Mahallesi, Saka Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon çalışması yapan iki işçi, alevlere müdahale etmek isterken yangın bir anda büyüdü. Binada oturanlar yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangına müdahale sırasında izolasyon çalışması yapan işçiler de itfaiye ekiplerine yardım etti. Yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Bina sakinlerinden ismini vermek istemeyen bir kadın "İşçiler pürmüzle naylonu ısıtıyormuş. Yangın o sırada çıkmış. Binada oturanlara bir şey olmadı, sadece çatı yandı" dedi.

(FOTOĞRAF)