Beyoğlu'nda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Şubat'ta Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. İlçede 15 ev ve 2 işyerinde yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpekleri Maya ve Fırtına'da destek verdi. Yapılan aramalarda, 6 kilo esrar ile kilitli poşetler içerisinde satışa hazır ot esrar ve 'skank' adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Beyoğlu'nda yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Operasyon Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden topluca çıkarak Beyoğlu'na gitmeleriyle başladı. Polis ekiplerinin evlerde narkotik dedektör köpekleri ile arama yapması görüntülendi. Polis helikopteri de bölgede bulunan ekiplere havadan çektiği görüntülerle destek olduğu görüldü. Özel Harekat ekiplerinin iki ayrı evin kapısını kırarak içeriye girmesi kameralar tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)