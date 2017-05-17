Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda metruk bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu, İstiklal Mahallesi, Mahmutağa Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

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