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Beyoğlu'nda bir kadının "rehin tutuluyorum" ihbarı polisi alarma geçirdi

 Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Beyoğlu'nda sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.Tarlabaşı civarında rehin tutulduğunu söyleyen fakat tam adres belirtemeyen bir kadın, polisi alarma geçirdi. Defalarca polisi arayıp yardım isteyen kadının...

Beyoğlu'nda bir kadının "rehin tutuluyorum" ihbarı polisi alarma geçirdi

 Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Beyoğlu'nda sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.Tarlabaşı civarında rehin tutulduğunu söyleyen fakat tam adres belirtemeyen bir kadın, polisi alarma geçirdi. Defalarca polisi arayıp yardım isteyen kadının yeri polis ekipleri tarafından tespit edildi. İhbarın Kocatepe Mahallesi Cambazoğlu sokakta bir apart otelden yapıldığı belirlendi.


Çok sayıda polis ekibinin girdiği apart otelden iki kişi kelepçelenerek çıkarıldı. Baskın sırasında bir polis otomatik silahla çevre önlemi aldı. Rehin tutulduğunu iddia edilen kadın da ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.


Gözaltına alınan kişilerden biri, polis aracına götürülürken "Kandırdılar paramızı aldılar, onlar bizi rehin aldı. Paramızı çaldılar vermediler" diye konuştu.
(FOTOĞRAF) 

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