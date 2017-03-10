Beylikdüzü'nde helikopter düştü (3)

BOZÜYÜK'E TOPLANTIYA GİDİYORLARDI

İstanbul'da düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait Sikorsky S-76 tipi helikopter, Bilecik'in Bozüyük İlçesi'ne gidiyordu. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve 4 Rus müşterinin bulunduğu belirtildi.

Bozüyük'teki Eczacıbaşı Tesisleri yetkilileri, Rusya Genel Müdürü Salim Özen ile 4 Rus müşterinin saat 12.00'da yapılacak toplantıya gelmek için İstanbul'dan havalandıklarını, ancak kısa süre sonra kazayı öğrendiklerini söyledi.

Helikopter kazası Eczacıbaşı Bozüyük Tesisleri'nde büyük üzüntüyle karşılandı.