 Beykoz'da fabrika yangını (2)

İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. (FOTOĞRAF)
29 Haziran 2018 Cuma 15:26
İSTANBUL, () BEYKOZ Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor.
(FOTOĞRAF)
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