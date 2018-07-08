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Beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcının böbrekleri umut oldu

BURSA’da, kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcı Fatih Karaman’ın (38) iki böbreği, nakli bekleyen hastalara...

Beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcının böbrekleri umut oldu
BURSA’da, kırmızı ışıkta beklerken otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşen ünlü tatlıcı Fatih Karaman’ın (38) iki böbreği, nakli bekleyen hastalara umut oldu. Ailesinin izniyle Karaman'ın alınan iki böbreği, Çanakkale’ye gönderildi.
Olay, iki gün önce merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Bağdat Hurma Tatlısı şirketinin sahibi Fatih Karaman, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan iki el ateş sonucu başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Karaman’ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. 
Bunun üzerine organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü aile, Fatih Karaman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Karaman’ın ameliyatla alınan iki böbreği, organ nakli için bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.
Evli ve iki çocuk babası Fatih Karaman’ın cenazesi, 9 Temmuz Pazartesi günü Çeltikköyü Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.
DAYI TUTUKLANDI
Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Karaman'ın dayısı Yılmaz Sevinç ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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