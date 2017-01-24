Beyin kanaması geçiren kadın kurtarılamadı

MERSİN'in Tarsus Devlet Hastanesi'ne mide ağrısı şikayetiyle götürüldükten 2 saat sonra beyin kanaması geçiren 8 aylık hamile, 2 çocuk annesi, 22 yaşındaki Remziye Coşkun öldü.Remziye Coşkun, 10 Ocak'ta mide ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilaç verilerek evine gönderildi. 8 aylık hamile Remziye Coşkun, 2 saat sonra fenalaştı. Tekrar aynı hastanenin acil servisine götürülen genç kadının beyin kanaması geçirdiği belirlenince acil ameliyata alındı, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sağlandı. Daha sonra hayati tehlikesi bulunan genç kadın Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.Yoğun bakımda tedavi edilen Remziye Coşkun, bu sabah tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Remziye Coşkun'un cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Coşkun'un eşi 27 yaşındaki Cafer Coşkun'un şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nca ihmal iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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