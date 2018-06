Beydağ'da 9 bin 845 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, 2 tarla ve 1 bahçeye düzenlenen operasyonda, toplam 9 bin 845 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer ikisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Beyköy Mahallesi'nde yaşayan M.A.Y. (64) ile E.Y.'nin (47) tarlalarında, S.E.'nin (69) kestane bahçesinde, izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Dün sabah bu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, boyları 15 ila 50 santimetre arasında olan, toplam 9 bin 845 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü. Uyuşturucu madde imal etmek üzere ekilen Hint kenevirlerini yetiştirmek için tarlalara döşenen damlama sulama sistemi düzeneğine de el konuldu. E.Y., M.A.Y. ve S.E., gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Y.'nin evindeki aramada, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden M.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI