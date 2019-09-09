Beydağ'da 5 kilo esrar ele geçirildi

Kadir ÖZEN / İZMİR, )- İZMİR'in Beydağ ilçesinde bir eve yapılan baskında, 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Beydağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde yaşayan N.Ç.'nin (53) evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Geçen cuma günü eve baskın yapan jandarma, 5 kilogram kubar esrar ile bahçede dikili 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. N.Ç. gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., denetimli serbestlikle bırakıldı.

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