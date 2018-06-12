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Beyazıt Meydanı karıştı.. Zabıtalarla seyyar satıcıların kavgası kamerada

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () BEYAZIT Meydanı'nda seyyar satıcılarla zabıtalar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Biber gazı kullanan zabıta yetersiz kalınca geri çekilmek zorunda kaldı.  Beyazıt Meydanı'nda...

Beyazıt Meydanı karıştı.. Zabıtalarla seyyar satıcıların kavgası kamerada

 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () BEYAZIT Meydanı'nda seyyar satıcılarla zabıtalar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Biber gazı kullanan zabıta yetersiz kalınca geri çekilmek zorunda kaldı. 
Beyazıt Meydanı'nda denetim yapan zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Çıkan arbede kısa sürede büyüyürek kavgaya dönüştü. Onlarca zabıta ve seyyar satıcı meydanda birbirine girdi. Yaklaşık 1 saat süren olaylar sırasında zabıta biber gazı kullandı. Seyyar satıcılar ise tekme ve tokatla karşılık verdi. Seyyar satıcılar geri çekilen zabıtanın araçlarına taşlarla saldırı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

(FOTOĞRAF)

 

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