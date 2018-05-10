Betüşşebap'ta çürük raporlu cami ve minaresi yıkıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 'çürük' raporu bulunan cami ve minaresi ile 4 katlı bir binanın yıkımı, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Yıkımı görüntülemek isteyen meraklılar, bölgeden uzaklaştırıldı.Beytüşşebap'ta yaklaşık 60 yıllık olan Ulu Cami ve minaresi ile yanındaki 4 katlı hizmet binası için yıkım kararı çıkarıldı. İş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, 4 katlı bina ile caminin yıkımı için çalışmalara başladı. Bu sırada vatandaşlar çevrede toplanarak, cep teleefonu ile yıkımı görüntülemek istedi. Müftülük çalışanları durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bina ile caminin yıkımının ardından yaklaşık 50 metrelik minarenin yıkımına geçildi. Minare de, iş makinesi ile yıkıldı.

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