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Betonlarını balyozla kırdıkları çatı çökünce yere çakıldılar

Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, 2 kişi, yenilemek için betonlarını kırmaya çalıştıkları evlerinin çatısının çökmesiyle yere çakılıp, yaralandı. Üzerlerine beton da düşen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.  Olay, önceki...

Betonlarını balyozla kırdıkları çatı çökünce yere çakıldılar

Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, 2 kişi, yenilemek için betonlarını kırmaya çalıştıkları evlerinin çatısının çökmesiyle yere çakılıp, yaralandı. Üzerlerine beton da düşen yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 
Olay, önceki gün Çınar ilçesinde meydana geldi. K.K. ve M.S.A. isimli 2 arkadaş, yenilemek için betonlarını kırmaya karar verdikleri tek katlı evlerinin çatısına çıktı. İkili, ellerine aldıkları balyozlarla betonları kırmaya başladı. Bu sırada çatı çökünce K.K. ve M.S.A., yere çakılırken, üzerlerine de beton düştü. Yaralanan 2 kişi, o sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.K. ile M.S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İkilinin balyozlarla betonları kırması ve çatının çökme anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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