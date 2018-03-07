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Beton pompası komyonu ile TIR çarpıştı: 2 yaralı 

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, beton pompası kamyonu ile TIR'ın çarpıştığı kazada iki aracın şoförleri yaralandı.  Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Salihağa yolunda meydana geldi. Özgür Bingöl yönetimindeki...

Beton pompası komyonu ile TIR çarpıştı: 2 yaralı 
DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, beton pompası kamyonu ile TIR'ın çarpıştığı kazada iki aracın şoförleri yaralandı. 
Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Salihağa yolunda meydana geldi. Özgür Bingöl yönetimindeki 35 TMF 33 plakalı TIR, kontrolsüz kavşakta Ali Şakir'in kullandığı 20 B 1170 plakalı beton pompası kamyonuyla çarpıştı. Kazanın etkisiyle beton pompası kamyonu devrildi. Kazada devrilen aracın şoförü Ali Şakir aracının içinde sıkışırken, TIR şoförü Bingöl de hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri Şakir'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI
 

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