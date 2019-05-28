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Beton mikseriyle çarpışan aracın sürücüsü öldü

Cafer ELMAS/İNHİSAR (Bilecik), () - BİLECİK’in İnhisar ilçesinde beton mikserine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Naim Tartar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, İnhisar ilçesi Tozman köyü yolunda...

Beton mikseriyle çarpışan aracın sürücüsü öldü

Cafer ELMAS/İNHİSAR (Bilecik), () - BİLECİK’in İnhisar ilçesinde beton mikserine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Naim Tartar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, İnhisar ilçesi Tozman köyü yolunda meydana geldi. Naim Tartar, kullandığı 16 MED 75 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen Erdoğan Önal yönetimindeki 11 AU 201 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışarak ağır yaralanan Naim Tartar, kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla İnhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tartar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü Erdoğan Önal ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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