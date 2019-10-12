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Beton mikserinin altında kalan kadın öldü
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, dengesini kaybedip düşen Zeynep Kurt (55), beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Boyabat ilçesi Mahmutlu köyünde meydana geldi. Köyde ev yaptıran Zeynep Kurt, beton...
GÜVENLİK 12.10.2019, 17:40
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, dengesini kaybedip düşen Zeynep Kurt (55), beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Boyabat ilçesi Mahmutlu köyünde meydana geldi. Köyde ev yaptıran Zeynep Kurt, beton siparişi verdi. Bölgeye gelen Sezer Söylemez'in kullandığı beton mikseri, karışımı dökeceği alana yanaşırken, iddiaya göre Zeynep Kurt bir anda dengesini kaybederek düştü. Kurt hareket halindeki mikserin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Kurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Boyabat ilçesi Mahmutlu köyünde meydana geldi. Köyde ev yaptıran Zeynep Kurt, beton siparişi verdi. Bölgeye gelen Sezer Söylemez'in kullandığı beton mikseri, karışımı dökeceği alana yanaşırken, iddiaya göre Zeynep Kurt bir anda dengesini kaybederek düştü. Kurt hareket halindeki mikserin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Kurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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