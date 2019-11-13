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Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan Kemal Yıldırım (60) hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen oğlu Nizamettin Yıldırım (32), babasının cansız bedenine sarılıp, "Ne olursun babam kalk" diyerek ağladı. Kaza,...
GÜVENLİK 13.11.2019, 17:05
BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan Kemal Yıldırım (60) hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen oğlu Nizamettin Yıldırım (32), babasının cansız bedenine sarılıp, "Ne olursun babam kalk" diyerek ağladı.
Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Umut C. (24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Kemal Yıldırım'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.
BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI
Beton mikserinin altındaki babasının öldüğünü gören Nizmettin Yıldırım, sinir krizi geçirdi. Babasının cansız bedenine sarılan Yıldırım, ''Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Kemal Yıldırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Umut C. (24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Kemal Yıldırım'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.
BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI
Beton mikserinin altındaki babasının öldüğünü gören Nizmettin Yıldırım, sinir krizi geçirdi. Babasının cansız bedenine sarılan Yıldırım, ''Ne olursun babam kalk" diyerek gözyaşı döktü. Kemal Yıldırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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