Son Dakika
Beton mikseri otomobile çarptı: 7 yaralı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İrfan Tekin (34) yönetimindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri, Mustafa...
GÜVENLİK 09.10.2019, 17:21
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2’si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İrfan Tekin (34) yönetimindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri, Mustafa Yüksel (54) idaresindeki 67 SF 100 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Yüksel, araçta bulunan Lütfiye Yüksel (77), Kevser Yüksel (52), Şerife Yüksel (22), Yeşim Yüksel (27), İlknur Yüksel (4) ve Hira Yüksel (3) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yüksel’in oğlu, şoka girerek ağlayan babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İrfan Tekin (34) yönetimindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri, Mustafa Yüksel (54) idaresindeki 67 SF 100 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Yüksel, araçta bulunan Lütfiye Yüksel (77), Kevser Yüksel (52), Şerife Yüksel (22), Yeşim Yüksel (27), İlknur Yüksel (4) ve Hira Yüksel (3) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yüksel’in oğlu, şoka girerek ağlayan babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2