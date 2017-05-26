Beton mikseri köprüden uçtu, sürücü yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, çevreyolunda bulunan bağlantı noktasındaki köprüden, 5 metre aşağıdaki karayoluna düşen çimento yüklü beton mikserinin şoförü Ali Pulat yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Kumkısık Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne giden Ali Pulat yönetimindeki 06 EZ 8018 plakalı beton mikseri, Denizli- Aydın karayolu bağlantı noktasındaki köprüden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Önce köprüdeki bariyerlere çarpan kamyon ardından 5 metre yükseklikten Denizli- Aydın karayoluna düştü. Kazanın ardından çimento yüklü beton mikseri hurdaya döndü. Kamyondaki çimento tankı parçalanırken, kazanın olduğu yer toz bulutuyla kaplandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Pulat'ı kurtardı. Çimento tozunun çevreyi kapladığı kazada, ekipler çalışmakta güçlük çekti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pulat, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı Denizli- Aydın karayolunda polis tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Beton mikserinin tankının parçalanması sonucu yola saçılan çimento uzun uğraşlar sonucu temizlenebildi. Kamyon şoförü Pulat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre sonra ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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