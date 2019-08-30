Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

KAYSERİ'de, beton mikserinin arkadan çarptığı halk otobüsünde 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ünsal Ö. (35) yönetimindeki 38 BR 462 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önde giden Beytullah K. (37) yönetimindeki 38 AB 002 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. İki aracın sürücüsü ve otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





