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Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

DENİZLİ'deki bir inşaat alanında beton döken mikser, yoldaki toprağın kayması sonucu devrilirken, şoförü yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarındaki apartman inşaatında meydana geldi. 32...

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
DENİZLİ'deki bir inşaat alanında beton döken mikser, yoldaki toprağın kayması sonucu devrilirken, şoförü yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarındaki apartman inşaatında meydana geldi. 32 yaşındaki Bilal Doğanay'ın kullandığı 20 H 3838 plakalı beton mikseri, inşaata beton dökerken, yoldaki toprağın kayması sonucu inşaat alanına devrildi. İş makinesinin şofönü Doğanay, beton mikseri içinde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından beton mikserinin sürücü kısmından çıkartılan Doğanay, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beton mikseri ise vinçle inşaat alanından kaldırıldı. Polis, kazayal ilgili soruşturma başlattı.

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