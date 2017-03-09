Beton dökülürken inşaat çöktü; 3 işçi yaralandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), () - KONYA’nın Seydişehir İlçesi’nde bir inşaata beton döküldüğü sırada, kalıpların çökmesi sonucu 2'nci kattan düşen 3 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alaylar 2 Mahallesi Gazi İlkokulu karşısındaki Gençlik Merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatının ikinci katının betonu dökülürken çöktü. İşçilerden Nurettin Büyük (50), Kubilay Ulu (25) ve adı öğrenilemeyen Afganistanlı işçi çöken kalıplarla birlikte ikinci kattan düştü. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kalıpların arasından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kubilay Ulu ve Afganistanlı işçi yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI