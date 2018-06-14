Beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Hasret Güler yönetimindeki 66 AS 892 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, polis kontrol noktasında, refüjdeki beton bariyere çarptı. Kontrol noktasındaki polislerin anonsu üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Güler'i çıkartamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Gelen ekipler, Güler'i yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Hasret Güler, tedaviye alındı.
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