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Bestler Dereler'de teröristlerin 7 sığınak ve barınağı imha edildi

ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 sığınak ve 1 barınma alanı kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen çok sayıda yaşam malzemesi ise imha edildi. Şırnak’ın Bestler Dereler...

Bestler Dereler'de teröristlerin 7 sığınak ve barınağı imha edildi
ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 sığınak ve 1 barınma alanı kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen çok sayıda yaşam malzemesi ise imha edildi.
Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak ve 1 barınma alanı tespit edildi. Sığınak ve barınma alanlarında yapılan aramalarda 2 dağ bisikleti, 3 metre branda, 6 kilo tuz, terörist kıyafeti, 20 metre şeffaf naylon, 3 kilo çay, bandana, 3 pil kutusu, çuval, şemsiye ve enjektor ele geçirildi. Sığınaklar ve barınma alanı kullanılmaz hale getirilirken, malzemeler de imha edildi.

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