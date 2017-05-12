Bestler-Dereler'de çatışma; 1 asker şehit oldu (3)

35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Valiliği, 1 astsubayın şehit olduğu Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bugün çıkan çatışmada 6 teröristin öldürüldüğü, 19 Nisan'dan beri ise bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 35 olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilen ve yirmi dokuz (29) bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımıyla devam eden 2'inci safha operasyonda; 12 Mayıs 2017 (bugün) tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir jandarma astsubay çavuşumuz şehit olmuş, devam eden sıcak temasta altı (6) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede sıcak temas devam etmekte olup, 19 Nisan 2017 tarihinden bugüne toplam otuz beş (35) bölücü terör örgütü mensubu Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."