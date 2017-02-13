Besni’deki FETÖ soruşturmasında 4 öğretmene gözaltı

Besni’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen İ.B., Ü.A., M.S. ve H.A.D. isimli öğretmenler, örgütün gizli haberleşme programlarından 'Kakao Talk' kullandıkları saptanınca gözaltına alındı. Sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Besni’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen İ.B., Ü.A., M.S. ve H.A.D. isimli öğretmenler, örgütün gizli haberleşme programlarından 'Kakao Talk' kullandıkları saptanınca gözaltına alındı. Sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.