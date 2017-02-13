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Besni’deki FETÖ soruşturmasında 4 öğretmene gözaltı

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, polis tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı. Besni’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen...

Besni’deki FETÖ soruşturmasında 4 öğretmene gözaltı
ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, polis tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.
Besni’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen İ.B., Ü.A., M.S. ve H.A.D. isimli öğretmenler, örgütün gizli haberleşme programlarından 'Kakao Talk' kullandıkları saptanınca gözaltına alındı. Sorgulanmalarına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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