Besni’de otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Kaza, Besni- Araban karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Besni'den Suvarlı Beldesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 RL 676 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Yıldız’a çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralandı. Kazayı gerenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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