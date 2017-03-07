Besni’de FETÖ’den 1 öğretmen tutuklandı

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen F.A. ve M.O.. geçen hafta polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi .
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında mesleğinden ihraç edilen F.A. ve M.O.. geçen hafta polislerce gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi .