Besni’de FETÖ’den 1 öğretmen tutuklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Besni İlçesi'nde, Fethulahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması yönelik soruşturma kapsında meslekten ihraç edilen 1 öğretmen tutuklandı.
Besni'de savcılığın FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Hacı Ali Ş. ile Hüseyin Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hacı Ali Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI