Besni’de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Besni İlçesi'nde, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa T. ve İzzettin Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İzzettin Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Besni İlçesi'nde, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.