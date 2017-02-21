Besni’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 2 öğretmen gözaltına alındı.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekipleri daha önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen M.N.D. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ileri sürülen şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.
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