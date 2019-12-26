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Besni'de yağmur nedeniyle 7 katlı binanın istinat duvarı çöktü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan birkamyonet zarar gördü. Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana...
GÜVENLİK 26.12.2019, 17:10
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle 7 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan birkamyonet zarar gördü.
Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.
Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.
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