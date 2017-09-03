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Besni'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mahir ALAN/ BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 9 yaşındaki Ahmet Seyhan öldü, annesi, babası ve kardeşi ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde...

Besni'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mahir ALAN/ BESNİ (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki 9 yaşındaki Ahmet Seyhan öldü, annesi, babası ve kardeşi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.
35 yaşındaki İsmail Seyhan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tekağaç Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüsü İsmail Seyhan ile otomobilde bulunan eşi Sevgi, çocukları Muhammet Efe ve Ahmet Seyhan yaralandı.
Yaralanan aile fertleri, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Seyhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı diğer yaralılar da hayati tehlikeleri bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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