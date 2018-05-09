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Besni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Eski Besni ilçesi Ören mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311...

Besni'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Eski Besni ilçesi Ören mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Erdal Emeç yönetimindeki 63 FF 311 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Enver Yılmaz yönetimindeki 31 GT 266 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mehmet Parlar, Bilal Yılmaz ve Kasım Tunç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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