Besni'de evde 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dört Köyü'nde Ş.P.'ye ait evde arama yaptı. Evde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin 90 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, Ş.P. gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde jandarmanın arama yapılan evde gümrük kaçağı 10 bin 90 paket sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dört Köyü'nde Ş.P.'ye ait...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:33
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