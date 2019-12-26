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Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü. 22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce...
GÜVENLİK 26.12.2019, 16:22
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü.
22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bugün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.
22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bugün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.
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