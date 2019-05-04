Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...

Beslediği kuşlar terasına konan yeğenini öldürdü

GAZİANTEP’in, Nizip ilçesinde Sıddık B.(37), amcası Kemal B. tarafından beslediği kuşlar terasına konduğu gerekçesiyle av tüfeği ile vurularak, öldürüldü. Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya...

Beslediği kuşlar terasına konan yeğenini öldürdü
GAZİANTEP’in, Nizip ilçesinde Sıddık B.(37), amcası Kemal B. tarafından beslediği kuşlar terasına konduğu gerekçesiyle av tüfeği ile vurularak, öldürüldü.
Olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Sıddık B.'nin evinin terasında beslediği kuşlar, komşusu olan amcası Kemal B.'nin terasına kondu. Amca ile yeğen arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sürerken amca Kemal B. av tüfeği ile yeğeni Sıddık B.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine terasa çıkan baba Süleyman B. oğlunu kanlar içinde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıddık B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yeğenini öldüren Kemal B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sıddık B.'nin cenazesi  yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328